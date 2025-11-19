Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2025

Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. В Свердловском округе тепла не будет с 9:00 до 15:00. А в Ленинском и Октябрьском округах — с 9 до 16 часов. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 20 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.