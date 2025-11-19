Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2025

Жители Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов Иркутска останутся без отопления 20 ноября 2025 года. Причиной временных неудобств является проведение необходимых ремонтных работ. Как сообщили в телеграм-канале оператора тепловых сетей, это делается для того, чтобы избежать аварийных ситуаций при наступлении холодов.
Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Новокузьмихинская, 7, Баумана, 216а, Дальневосточная, 65, — уточняется в сообщении.
Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. В Свердловском округе тепла не будет с 9:00 до 15:00. А в Ленинском и Октябрьском округах — с 9 до 16 часов. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 20 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.