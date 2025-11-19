В Ставропольском крае благоустроено 33 общественных пространства

Благоустройство 33 общественных пространств завершили в Ставропольском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Например, в селах Арзгир, Кугульта, Величаевское и Красногвардейское, станице Боргустанской появились парковые и прогулочные зоны. Новые скверы открыты в поселке Солнечнодольске, селе Летняя Ставка, Буденновске, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове и Ставрополе.
«До конца года еще на четырех объектах должны завершить работы. Новые пространства призваны повысить комфорт жителей, создать условия для занятий спортом и семейного досуга. Благоустройство края востребовано жителями, об этом говорит высокий процент голосующих. За время реализации нацпроекта благоустройство проведено в каждом муниципальном образовании. За восемь лет благоустроено более 1,5 тысячи дворовых и общественных территорий», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.