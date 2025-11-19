В Ставропольском крае благоустроено 33 общественных пространства

«До конца года еще на четырех объектах должны завершить работы. Новые пространства призваны повысить комфорт жителей, создать условия для занятий спортом и семейного досуга. Благоустройство края востребовано жителями, об этом говорит высокий процент голосующих. За время реализации нацпроекта благоустройство проведено в каждом муниципальном образовании. За восемь лет благоустроено более 1,5 тысячи дворовых и общественных территорий», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.