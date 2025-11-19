Предпринимателям в Краснодаре расскажут о новых правилах маркировки товаров

Обучающий семинар «Маркировка в новых товарных группах: что изменилось с сентября 2025 года» для предпринимателей легкой промышленности Краснодара пройдет 25 ноября. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Слушателям расскажут о последних изменениях в системе обязательной маркировки, вступивших в силу с 1 сентября 2025 года. Эксперты подробно разберут новые категории товаров, которые попадают под обязательную маркировку, процедуру регистрации участников рынка, современные технологии и варианты автоматизации процессов.
Семинар пройдет в бизнес-центре «Меркурий» в Краснодаре. Принять участие можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.