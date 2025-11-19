В Беларуси более 100 стикеров признали экстремистскими и запретили отправлять в Telegram

Во время мониторинга прокуратура Чаусского района выявила экстремистскую информпродукцию среди стикеров в популярном мессенджере Телеграм. Пользователями соцсети было создано свыше ста различных стикеров с изображением нацистской символики и атрибутики, оскорблениями государственных и политических деятелей Беларуси, правоохранителей, а также стикеры с призывами к применению насилия и расовой сегрегации.