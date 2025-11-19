Ричмонд
В Беларуси более 100 стикеров признали экстремистскими и запретили отправлять в Telegram

В Беларуси более 100 стикеров запретили отправлять в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси более сотни стикеров в Telegram суд признал экстремистскими. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Во время мониторинга прокуратура Чаусского района выявила экстремистскую информпродукцию среди стикеров в популярном мессенджере Телеграм. Пользователями соцсети было создано свыше ста различных стикеров с изображением нацистской символики и атрибутики, оскорблениями государственных и политических деятелей Беларуси, правоохранителей, а также стикеры с призывами к применению насилия и расовой сегрегации.

В суд прокуратурой было направлено пять заявлений о признании данной информационной продукции экстремистскими материалами.

Стикеры признали экстремистскими и включили в республиканский список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства информации.

Ранее мы писали, что МВД Беларуси объявило белорусского блогера Mellstroy вне закона: «Провокации подпадают под закон об экстремизме».

И не так давно Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube.

А еще Генпрокуратура сообщила, что российская фирма получила штраф 30 млн рублей за взятку 2 млн руководителю предприятия в Беларуси.