В Ростовской области мужчина привязал собаку к машине и тащил по трассе

Донские полицейские нашли мужчину, тащившего собаку на привязи за машиной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские быстро нашли водителя, тащившего по трассе собаку на привязи. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Напомним, накануне эту ситуацию сняли на камеру очевидцы, в итоге в соцсетях появились возмущенные комментарии. Оказалось, животное к легковушке привязал 66-летний житель одного из хуторов Красносулинского района.

Мужчина пояснил правоохранителям, что вез собаку новой владелице в поселок Дорошевка. При этом посадить четвероногого в салон у него якобы не получилось. Полицейские выяснили, что сейчас питомцу ничего не угрожает.

В итоге с мужчиной провели разъяснительную беседу. Ему вынесли предостережение, а также напомнили об ответственности за жестокое обращение с животными.

