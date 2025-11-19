В Ростовской области мужчина привязал собаку к машине и тащил по трассе

В Ростовской области полицейские быстро нашли водителя, тащившего по трассе собаку на привязи. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Напомним, накануне эту ситуацию сняли на камеру очевидцы, в итоге в соцсетях появились возмущенные комментарии. Оказалось, животное к легковушке привязал 66-летний житель одного из хуторов Красносулинского района.
Мужчина пояснил правоохранителям, что вез собаку новой владелице в поселок Дорошевка. При этом посадить четвероногого в салон у него якобы не получилось. Полицейские выяснили, что сейчас питомцу ничего не угрожает.
В итоге с мужчиной провели разъяснительную беседу. Ему вынесли предостережение, а также напомнили об ответственности за жестокое обращение с животными.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.