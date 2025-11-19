В Курской области обновили участок дороги «Курск — Петрин» — Безлесный

Участок дороги «Курск — Петрин» — Безлесный в Курской области протяженностью 5 км отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты заменили асфальт, обновили съезды, восстановили и укрепили обочины. Они также установили знаки и нанесли разметку.
Эта дорога, которая находится в Курском районе, проходит через деревню 1-е Безлесное, где есть сельский клуб, магазин, памятник воинам Великой Отечественной войны. Еще по ней проходит маршрут местного рейсового автобуса. Всего в районе ремонтируют 5 участков общей протяженностью более 30 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.