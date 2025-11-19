Bloomberg сообщает о массовых увольнениях в NASA

В связи с низкой загруженностью кампуса NASA намерено освободить здания в западной части. Эти объекты могут быть переданы другим государственным структурам либо будут снесены. Сотрудникам несколько месяцев напоминают о необходимости забрать личные вещи, некоторые корпуса администрация уже закрыла.
Согласно данным Bloomberg, NASA сокращает сотрудников и закрывает часть объектов согласно стратегии, которую предложили кандидаты на руководящие должности. Она предполагает передачу отдельных исследовательских направлений коммерческим организациям. Более того, один из конфиденциальных документов содержал рекомендации существенно уменьшить финансирование научной деятельности агентства.
Такие идеи вызвали беспокойство в рядах сторонников NASA. Член Палаты представителей Зои Лофгрен обратилась к руководству с призывом прекратить ликвидацию ключевых лабораторий. Однако представители космического агентства пояснили, что подобные меры являются частью программы модернизации, принятой еще в 2019 году.
Вместе с тем, бюджетные запросы администрации президента США предполагают отмену нескольких научных программ Центра Годдарда и последовательное сокращение штата организации.