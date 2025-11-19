Bloomberg сообщает о массовых увольнениях в NASA

В связи с низкой загруженностью кампуса NASA намерено освободить здания в западной части. Эти объекты могут быть переданы другим государственным структурам либо будут снесены. Сотрудникам несколько месяцев напоминают о необходимости забрать личные вещи, некоторые корпуса администрация уже закрыла.