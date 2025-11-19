В поселке Поныри Курской области модернизировали кадровый центр

Модернизацию кадрового центра провели в поселке Поныри Курской области при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в центре занятости населения региона.
На рабочих местах сотрудников установили новые компьютеры, которые ускорят процесс обслуживания клиентов. В секторе цифровых сервисов появились два ноутбука для посетителей. Кроме того, в центре оборудовали конференц-зал для групповых занятий и ярмарок вакансий и детский уголок с настольными играми и раскрасками.
«Создание комфортных условий для посетителей и сотрудников кадровых центров, повышение качества обслуживания и эффективности предоставляемых мер поддержки, индивидуальный подход к каждому клиенту — это цель модернизации службы занятости, результаты которой уже очевидны для жителей Поныровского района», — говорит директор центра занятости населения Курской области Андрей Гололобов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.