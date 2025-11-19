Отказ кредитования Молдовы — серьезный «звонок» для инвесторов: Зачем в Кишинев прибудет миссия МВФ

Экономист Марин Господаренко в телеэфире пояснил, зачем в Молдову прибудет миссия Международного валютного фонда.
«Миссия МВФ приедет в декабре, да, она приедет, но это будет обычная миссия, которая приезжает 1−2 раза в год, чтобы в общем оценить страну. И это не означает, что они сейчас приедут, чтобы обсудить новую программу. Для обсуждения новой программы они приедут уже в следующем году», — заявил Марин Господаренко.
При этом, эксперт подчеркнул, что отказ МВФ выделить Молдове транш, является серьезным негативным сигналом для потенциальных инвесторов.
«Приезжает, например, инвестор, который хочет инвестировать в Молдову, смотрит на ситуацию, и задается вопросом — а какие у вас с МВФ проблемы? И этот человек понимает, что относительно нашей страны надо лишний раз подумать. И когда собираешь все проблемы в список, и зовешь еще двух финансистов и экономистов, чтобы они все проанализировали, то уже не особо хочешь инвестировать сюда», — уточнил экономист.
