Более 3 тысяч жителей Ульяновской области убрали мусор на берегу водоемов

«С 2025 года мы в Ульяновской области реализуем федеральный проект “Вода России” национального проекта “Экологическое благополучие”. Одни из его ключевых направлений — улучшение экологического состояния берегов водных объектов и развитие эковолонтерства. Для этого ежегодно мы проводим акции по очистке берегов рек и озер от мусора и привлекаем к этому активистов и волонтеров», — отметил глава региона Алексей Русских.