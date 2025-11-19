Более 3 тысяч жителей Ульяновской области убрали мусор на берегу водоемов

Свыше 3 тыс. жителей Ульяновской области с начала года приняли участие в акции «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.
«С 2025 года мы в Ульяновской области реализуем федеральный проект “Вода России” национального проекта “Экологическое благополучие”. Одни из его ключевых направлений — улучшение экологического состояния берегов водных объектов и развитие эковолонтерства. Для этого ежегодно мы проводим акции по очистке берегов рек и озер от мусора и привлекаем к этому активистов и волонтеров», — отметил глава региона Алексей Русских.
На уборку берегов водоемов выходили школьники, студенты, волонтеры, работники предприятий и организаций. Всего было очищено более 70 км береговой линии рек и озер, вывезено около 150 куб. м бытового мусора.
Самые масштабные мероприятия акции прошли на берегу Волги в Железнодорожном районе Ульяновска, на берегу реки Сызранки в поселке Новоспасское и на территории экопарка «Черное озеро» в Ульяновске.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.