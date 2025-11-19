В музыкальной школе Уральского в Свердловской области обновили технику

«Национальный проект “Семья” — это уникальная возможность для детских школ искусств обновить и существенно улучшить свою материально-техническую базу. Нашей школе уже 43 года, и некоторые музыкальные инструменты используются практически с момента ее открытия. Конечно, появление новых инструментов — это не только удобство и красота, это исполнительский прогресс учащихся, профессиональный рост преподавателей и участие в музыкальных конкурсах и фестивалях различного уровня», — рассказала директор музыкальной школы Зульфия Черницына.