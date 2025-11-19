В музыкальной школе Уральского в Свердловской области обновили технику

Новое оборудование, музыкальные инструменты и инвентарь поступили в детскую музыкальную школу поселка Уральского Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«Национальный проект “Семья” — это уникальная возможность для детских школ искусств обновить и существенно улучшить свою материально-техническую базу. Нашей школе уже 43 года, и некоторые музыкальные инструменты используются практически с момента ее открытия. Конечно, появление новых инструментов — это не только удобство и красота, это исполнительский прогресс учащихся, профессиональный рост преподавателей и участие в музыкальных конкурсах и фестивалях различного уровня», — рассказала директор музыкальной школы Зульфия Черницына.
Учреждение получило новый рояль, фортепиано, электронное пианино, гитары, барабаны и синтезатор. Закуплена в том числе учебная и нотная литература, новая мебель — парты, стулья, шкафы, а также пюпитры, маркерная доска, многофункциональные устройства и телевизор. Помещения школы теперь оснащены необходимой аппаратурой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.