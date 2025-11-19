Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские ученые разработали «умную» систему пожаротушения с тепловизором

Прямых аналогов в России у такой разработки нет.

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали и запатентовали гибридную систему мониторинга и управления аэрозольной автоматической установкой пожаротушения. Проведенные исследования отвечают задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в вузе.

Аэрозольные системы пожаротушения применяют на станциях технического обслуживания автомобилей, в техцентрах, сборочных цехах автопрома. Но у них есть недостаток: они включаются только когда уже появилось открытое пламя. А это значит, что пожар может быстро распространиться.

Система, разработанная в ЮУрГУ, позволяет не допустить возгорания. Она состоит из двух основных частей — тепловизора и газоанализатора. Устройство монтируют на стене или потолке в помещениях, где работают с автомобильными двигателями.

В случае утечки опасных веществ или появления высокой температуры система сразу подает сигнал тревоги. При этом она точно показывает, где возникла проблема — например, может указать конкретную ячейку высоковольтного аккумулятора. Если ситуация становится опасной, устройство автоматически запускает аэрозольную установку пожаротушения, которая эффективна и безопасна для электроники.

Прямых аналогов в России у такой разработки нет. Ученые планируют усовершенствовать аппарат: внедрить алгоритм машинного зрения, обучить на основе реальных возгораний нейронную сеть, чтобы надежнее прогнозировать возникновение пожароопасных ситуаций, а также расширить сферу применения, адаптировав свой комплекс для различных опасных производственных объектов.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.