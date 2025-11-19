В городе Радужном Владимирской области благоустроили Торговую площадь

Благоустройство Торговой площади провели в городе Радужном Владимирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете муниципального хозяйства.
Специалисты установили скамейки, урны и фонари. Для комфортных прогулок там уложили тротуарную плитку, отремонтировали лестницы, ведущие к верхней части площади, смонтировали на них поручни и пандусы. На верхней части Торговой площади обновили зону около торговых точек.
Ранее в городе открылась «умная» спортивная площадка в парке культуры и отдыха. Там установили тренажеры для разных групп мышц и оборудовали специальные зоны для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.