Стало известно, когда Ялту начнут украшать к Новому году

Украшать Ялту к Новому году планируют начать в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, Ялта вошла в пятерку популярнейших направлений для встречи Нового Года и проведения зимних каникул. Уровень бронирования в городе в настоящее время составляет 52%. В среднем по Крыму этот показатель меньше — 42%. Руководитель администрации заверила, что власти готовят сюрпризы.
«Массовых мероприятий не планируем, но, конечно же, праздничную атмосферу создадим», — написала Павленко.
Градоначальница рассказала, что в Ялте установят новые яркие инсталляции. Кроме того, на курорте обновят главную елку.
«Украшать Ялту начнем в начале декабря», — сообщила глава городской администрации.
Чиновница добавила, что на набережной собираются провести традиционную гастрономическую ярмарку.