Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда Ялту начнут украшать к Новому году

Павленко: украшать Ялту к Новому году начнут в начале декабря.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Украшать Ялту к Новому году планируют начать в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, Ялта вошла в пятерку популярнейших направлений для встречи Нового Года и проведения зимних каникул. Уровень бронирования в городе в настоящее время составляет 52%. В среднем по Крыму этот показатель меньше — 42%. Руководитель администрации заверила, что власти готовят сюрпризы.

«Массовых мероприятий не планируем, но, конечно же, праздничную атмосферу создадим», — написала Павленко.

Градоначальница рассказала, что в Ялте установят новые яркие инсталляции. Кроме того, на курорте обновят главную елку.

«Украшать Ялту начнем в начале декабря», — сообщила глава городской администрации.

Чиновница добавила, что на набережной собираются провести традиционную гастрономическую ярмарку.