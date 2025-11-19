В подмосковной Истре отремонтировали центральную библиотеку

Капитальный ремонт центральной библиотеки имени Антона Чехова в подмосковной Истре провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалисты привели в порядок не только читальный зал, но и фойе. Теперь помещение украшают изображения Чехова, на стенах — его цитаты.
Пространство учреждения поделили на зоны отдыха и чтения для разных возрастов, от детей до пожилых. Обновление учреждения приурочено сразу к двум важным событиям: 165-летнему юбилею Антона Чехова в 2025 году и приближающемуся 115-летию самой библиотеки в 2026-м.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.