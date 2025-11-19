В ингушском селе Барсуки открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

«Подобные современные спортивные центры появляются не случайно — это результат долгосрочной поддержки, которую Ингушетия получает от федерального центра. Хочу за эту помощь выразить искреннюю благодарность Президенту нашей страны Владимиру Путину. Именно его инициативы, его национальные проекты позволяют нам сегодня строить современные ФОКи, школы и больницы не только в столице, но и в каждом нашем селе», — подчеркнул глава республики Махмуд-Али Калиматов на торжественном открытии.