В ингушском селе Барсуки открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в селе Барсуки Республики Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства региона. Создание условий для занятий физической активностью — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
«Подобные современные спортивные центры появляются не случайно — это результат долгосрочной поддержки, которую Ингушетия получает от федерального центра. Хочу за эту помощь выразить искреннюю благодарность Президенту нашей страны Владимиру Путину. Именно его инициативы, его национальные проекты позволяют нам сегодня строить современные ФОКи, школы и больницы не только в столице, но и в каждом нашем селе», — подчеркнул глава республики Махмуд-Али Калиматов на торжественном открытии.
ФОК стал первым объектом такого уровня в Барсуках. В трехэтажном здании площадью около 2,5 тыс. кв. м есть оборудованные раздевалки, душевые, кабинет врача, просторный спортивный и современный тренажерный залы. На базе комплекса будут работать секции по боксу, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, мини-футболу, баскетболу, волейболу и шахматам.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.