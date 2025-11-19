Генеральное консульство Индии официально открылось в Казани

Помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров, присутствовавший на церемонии, выразил уверенность в том, что сотрудники генконсульства Индии в Татарстане «будут загружены работой». Также он отметил, что связи российской республики с южно азиатским государством крепкие и разносторонние.