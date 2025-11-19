Ричмонд
Генеральное консульство Индии официально открылось в Казани

КАЗАНЬ, 19 ноября, ФедералПресс. В Казани начало работу генеральное консульство Индии. Торжественная церемония открытия дипломатического учреждения прошла в Москве с участием главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, замглавы МИД РФ Андрея Руденко и других.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Церемония прошла сегодня в Москве с участием министра иностранных дел Индии. Госпожа Гитика (генконсул) с сегодняшнего дня начинает свою миссию в Казани», — сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров, присутствовавший на церемонии, выразил уверенность в том, что сотрудники генконсульства Индии в Татарстане «будут загружены работой». Также он отметил, что связи российской республики с южно азиатским государством крепкие и разносторонние.

Официальный прием граждан во вновь открытом учреждении в Казани начнется уже на следующей неделе.

«Я уверен, что с открытием двух новых консульств российско-индийские связи еще больше усилятся и это определенно знаменует новую фазу в наших отношениях», — приводит слова Субраманьям Джайшанкар «Российская газета».

Одновременно с генконсульством в Казани аналогичное дипучреждение начало работать в Екатеринбурге. Инициатива открытия исходила от индийской стороны.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что китайский автопроизводитель Chery рассматривает Татарстан как площадку для всестороннего взаимодействия. Об этом стало известно в ходе рабочего визита раиса республики Рустама Минниханова в КНР.