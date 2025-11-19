Ричмонд
Путин присвоил 255-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

Путин присвоил 255-му мотострелковому полку звание гвардейский за героизм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование «гвардейский» 255-му мотострелковому полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 255 мотострелковому полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 255 гвардейский мотострелковый полк», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 19 ноября.