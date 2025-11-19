Россиянин в отпуске увидел сон о звездах и выиграл в лотерею

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Житель Мурманской области Иван Б. в туристической поездке во сне «тянулся к звездам», а на следующий день выиграл 31 миллион рублей в лотерее «Рапидо Про», рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
«В 343217-м тираже лотереи “Рапидо Про” Иван выиграл суперприз в размере 30 564 742 рублей. Как рассказал победитель, удача улыбнулась ему во время поездки в Санкт-Петербург, где он с супругой проводил отпуск», — рассказали в компании.
«Эта поездка запомнится надолго. Выдалась свободная минутка, купил три билета “Рапидо Про”, в которых отметил два любимых числа, связанных с датами рождения близких, а остальные — ориентируясь на числа в архиве тиражей. Получив смс-уведомление о выигрыше, я удивился, но проверить результаты решил позднее. На тот момент мы гуляли по паркам, заходя по пути в магазины. Только спустя часа три я зашел на сайт. Мы были в кафе. После увиденного я с трясущимися руками пошел за напитками, чтобы отпраздновать победу», — рассказал победитель в офисе «Столото».
Супруга победителя не сразу поверила, увидев сумму на экране смартфона мужа. «Она лишь отмахивалась, что это все не правда, но сомнения стали уходить после того, как и в точке продаж лотерей подтвердился выигрыш. Ей не верилось, что такая сумма может “свалиться с неба”. Кстати, тогда же она в шутку вспомнила, что в предстоящую ночь я во сне словно к звездам тянулся руками, вот на следующий день они и упали!» — добавил мужчина.
Иван — мастер-приемщик металла в пункте заготовки вторичного сырья, а его супруга — мастер ногтевого сервиса. На выигрыш семья планирует полностью закрыть ипотеку, помочь родителям и бабушке, а также приобрести еще недвижимость.