Россиянин в отпуске увидел сон о звездах и выиграл в лотерею

Супруга победителя не сразу поверила, увидев сумму на экране смартфона мужа. «Она лишь отмахивалась, что это все не правда, но сомнения стали уходить после того, как и в точке продаж лотерей подтвердился выигрыш. Ей не верилось, что такая сумма может “свалиться с неба”. Кстати, тогда же она в шутку вспомнила, что в предстоящую ночь я во сне словно к звездам тянулся руками, вот на следующий день они и упали!» — добавил мужчина.