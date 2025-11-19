Ричмонд
Рождаемость в Нижегородской области упала вдвое

Глава региона призвал предпринимателей поддержать сотрудников с детьми выплатами, напомнив, что сам регион платит 1 млн рублей при рождении каждого ребенка.

В Нижегородской области зафиксировано двукратное снижение рождаемости за последнее десятилетие. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями.

«За десять лет рождаемость в Нижегородской области снизилась в два раза!», — заявил глава региона, подчеркивая важность демографической повестки. Для исправления ситуации власти вводят комплекс мер поддержки, включая «Родительский основной доход “Основа”» в размере 1 миллиона рублей, который выплачивается при рождении каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Эти выплаты начались с июля 2025 года.

Глава области также обратился к руководителям предприятий с призывом задуматься о введении собственных выплат для сотрудников, у которых рождаются дети. Никитин отметил, что, выплачивая 1 млн рублей за каждого новорожденного, регион имеет моральное право обращаться с таким призывом к бизнесу.

Ранее сообщалось, что самая низкая безработица в России — в Нижегородской области.