Рождаемость в Нижегородской области упала вдвое

«За десять лет рождаемость в Нижегородской области снизилась в два раза!», — заявил глава региона, подчеркивая важность демографической повестки. Для исправления ситуации власти вводят комплекс мер поддержки, включая «Родительский основной доход “Основа”» в размере 1 миллиона рублей, который выплачивается при рождении каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Эти выплаты начались с июля 2025 года.