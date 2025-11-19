Ричмонд
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Единые учебники по русскому языку появятся в школах страны с 1 сентября 2027 года, до этого момента книги должны пройти апробацию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года они (учебники по русскому языку — ред.) поступят в школы», — сказал Кравцов в ходе расширенного заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

Министр добавил, что за это время пройдет апробация учебника, а также повышение квалификации учителей.

«С учетом тех традиций и с учетом того обсуждения, которое сейчас проходит, и с учетом того, что мы, конечно, больше времени будем уделять нашей отечественной литературе, отечественным произведениям, конечно, мы такие учебники должны создать, их система образования ждет», — заключил Кравцов.