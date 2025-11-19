В Омск поступили первые комплекты адаптивной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью

В омский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» поступили первые 10 комплектов адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями, повлекшими ампутацию конечностей. Выдача такой одежды — часть комплексной программы поддержки героев, реализуемой по инициативе, одобренной Президентом России Владимиром Путиным.
Адаптивная одежда разработана с учетом физических особенностей людей с инвалидностью и предназначена для занятий спортом, реабилитации и повседневного ношения. Комплект выдаётся один раз в год, и по истечении этого срока ветеран может оформить заявку на новый. Оформлением документов занимается социальный координатор — персональный помощник защитника.
Один из первых получателей — Анатолий Коваленко, молодой ветеран СВО, потерявшем руку и ногу.
«После ранения столкнулся с простой, но важной проблемой: одеваться с протезом — это целый ритуал, — делится он. — Сначала надеваешь протез, потом одежду, и наоборот. В обычной одежде это занимает массу времени».
Фото: Куколева Юлия.
По словам статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда Защитники Отечества" Анны Цивилевой, большинство ветеранов с инвалидностью стремятся к активной жизни: работать, заниматься спортом, быть полезными стране.
«Мы уже получили 700 заявок на комплекты адаптивной одежды от защитников, и это мотивация для наших производителей разрабатывать удобные современные модели. Такая одежда не просто функциональна — она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую игнорируются в массовом производстве», — отметила она.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента РФ и осуществляет персональное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Его специалисты помогают в медицинской и социальной реабилитации, переобучении, трудоустройстве, юридической поддержке, адаптации жилья и организации долговременного надомного ухода. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
Ранее мы писали, что Владимир Путин присвоил почетное звание омскому тренеру по дзюдо.