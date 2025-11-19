В Омск поступили первые комплекты адаптивной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью

Адаптивная одежда разработана с учетом физических особенностей людей с инвалидностью и предназначена для занятий спортом, реабилитации и повседневного ношения. Комплект выдаётся один раз в год, и по истечении этого срока ветеран может оформить заявку на новый. Оформлением документов занимается социальный координатор — персональный помощник защитника.