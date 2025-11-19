Аэропорт Воронежа подготовили к работе зимой, несмотря на ограничения

«Несмотря на действующие ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве и закрытие части аэропортов юга России, аэропорт Воронежа проводит мероприятия по поддержанию в эксплуатационном состоянии техники и аэродрома. Проводились также в полном объеме мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимнем периоде: были проведены регламентные и профилактические работы в службах предприятия, проверка искусственных покрытий аэродрома, состояния техники, зданий и сооружений», — сообщили РИА Новости в аэропорту.