В Иркутске хирурги прооперировали 4-летнюю пациентку с тяжелым заболеванием

В Иркутске хирурги провели успешную операцию четырёхлетней девочке с заболеванием, при котором сужается место, где почечная лоханка переходит в мочеточник, что мешает оттоку мочи из почки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.
— Причиной такого диагноза стали дополнительные нижнеполярные сосуды, которые сдавливали мочеточник, — сообщил детский хирург.
Врачи выполнили реконструкцию мочеточника. Они иссекли суженный сегмент, устранили сосудистое сдавление и создали новое соединение между почечной лоханкой и мочеточником. Операция заняла всего 60 минут благодаря малоинвазивному доступу, что помогло уменьшить травму тканей. Сейчас пациентка готовится к переводу из реанимации в палату для восстановления.