В Иркутске хирурги прооперировали 4-летнюю пациентку с тяжелым заболеванием

Врачи выполнили реконструкцию мочеточника. Они иссекли суженный сегмент, устранили сосудистое сдавление и создали новое соединение между почечной лоханкой и мочеточником. Операция заняла всего 60 минут благодаря малоинвазивному доступу, что помогло уменьшить травму тканей. Сейчас пациентка готовится к переводу из реанимации в палату для восстановления.