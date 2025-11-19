Ричмонд
В Иркутске хирурги прооперировали 4-летнюю пациентку с тяжелым заболеванием

Сейчас пациентка готовится к переводу из реанимации в палату.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске хирурги провели успешную операцию четырёхлетней девочке с заболеванием, при котором сужается место, где почечная лоханка переходит в мочеточник, что мешает оттоку мочи из почки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

— Причиной такого диагноза стали дополнительные нижнеполярные сосуды, которые сдавливали мочеточник, — сообщил детский хирург.

Врачи выполнили реконструкцию мочеточника. Они иссекли суженный сегмент, устранили сосудистое сдавление и создали новое соединение между почечной лоханкой и мочеточником. Операция заняла всего 60 минут благодаря малоинвазивному доступу, что помогло уменьшить травму тканей. Сейчас пациентка готовится к переводу из реанимации в палату для восстановления.