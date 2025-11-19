Ричмонд
Инвестпроекты на 15,2 млрд рублей реализуют в Таганроге

Светлана Камбулова рассказала об экономическом развитии Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге реализуют 78 инвестиционных проектов на общую сумму в 15,2 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— С начала 2025 года в проекты уже вложили 9 млрд рублей, было создано 347 новых рабочих мест, — отметила Светлана Камбулова.

Глава Таганрога подчеркнула, что, несмотря на все сложности и вызовы, экономическая ситуация в городе остается стабильной.

Добавим, сегодня в Таганроге ведут деятельность более 12,6 тысячи хозяйствующих субъектов. В частности зарегистрированы, 35 крупных и средних промпредприятий, 244 организации социальной сферы, 3,3 тысячи малых предприятий, более 9 тысяч ИП. Среднемесячная заработная в городе составляет 69,1 тысячи рублей.

