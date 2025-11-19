Инвестпроекты на 15,2 млрд рублей реализуют в Таганроге

Добавим, сегодня в Таганроге ведут деятельность более 12,6 тысячи хозяйствующих субъектов. В частности зарегистрированы, 35 крупных и средних промпредприятий, 244 организации социальной сферы, 3,3 тысячи малых предприятий, более 9 тысяч ИП. Среднемесячная заработная в городе составляет 69,1 тысячи рублей.