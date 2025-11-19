В Тимирязевской академии планируют ускорить селекционный процесс в 3 раза к 2030 году

«Результаты к 2030 году: ускорение селекционного процесса с 6 до 2 лет, повышение точности фенотипирования с 39% до 99%, технология производства продукции птицеводства без антибиотиков. Реализация этих инициатив позволит не только значительно повысить эффективность сельского хозяйства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. К 2030 году планируется достичь важных стратегических показателей по всем заявленным направлениям», — говорится в сообщении.