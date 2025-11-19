В «Москвариуме» рассказали, как растет детеныш черноморской афалины

«Любимое занятие у него (дельфиненка — ред.) появилось, это очень большая веха в его развитии: он научился играть с предметами. В природе дельфины тоже играют с предметами, но здесь ему очень интересен мячик. Для маленького дельфиненка это очень сложное поведение, то есть это не просто движение отдельными частями тела или сопровождение какого-то животного, когда он просто плывет за ним вперед, это уже направленная сложная деятельность. За этим мячиком надо следить, нужна хорошая координация, ловкость, умение держать фокус внимания на предмете», — рассказала старший тренер «Москвариума» Алиса Колосова, чьи слова приводит пресс-служба.