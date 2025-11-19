В «Москвариуме» рассказали, как растет детеныш черноморской афалины

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Детеныш краснокнижной черноморской афалины Флиппи из центра океанографии и морской биологии «Москвариум» быстро учится и уже выполняет сложные для его возраста элементы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Дельфиненок родился в «Москвариуме» в сентябре. Его мама — самка Нота, которая в 2023 году родила малыша Локи. Жители столицы выбрали для детеныша черноморской афалины имя Флиппи, что символизирует активный и своенравный характер и образовано от греческого Филипп.
«Любимое занятие у него (дельфиненка — ред.) появилось, это очень большая веха в его развитии: он научился играть с предметами. В природе дельфины тоже играют с предметами, но здесь ему очень интересен мячик. Для маленького дельфиненка это очень сложное поведение, то есть это не просто движение отдельными частями тела или сопровождение какого-то животного, когда он просто плывет за ним вперед, это уже направленная сложная деятельность. За этим мячиком надо следить, нужна хорошая координация, ловкость, умение держать фокус внимания на предмете», — рассказала старший тренер «Москвариума» Алиса Колосова, чьи слова приводит пресс-служба.
Старший тренер отметила, что дельфиненок также научился толкать мячик мордочкой, «буксируя» за ним по волнам. Кроме того, Флиппи учится играть с мячиком хвостом, что является еще более сложным элементов.
«У него есть такая забавная привычка, он пытается прыгнуть на мячик сверху, и, соответственно, мячик из-под него выпрыгивает, что ему доставляет много радости», — добавила она.
Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей. Они являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать трех метров, а масса — 350 килограммов.