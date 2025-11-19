Уральцы завоевали 11 медалей на чемпионате «Хайтек: навыки будущего»

Как отметил губернатор региона Денис Паслер, это одно из ключевых мероприятий года, на котором определяются современные подходы к подготовке кадров для промышленности. В этот раз уральцы завоевали полный комплект медалей в основном зачете (золото, серебро и бронзу) и еще восемь медалей в демонстрационном зачете.