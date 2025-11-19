Уральцы завоевали 11 медалей на чемпионате «Хайтек: навыки будущего»

Специалисты свердловских предприятий и студенты университета и колледжей стали победителями и призерами Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего», который проходил в Екатеринбурге. Событие, помогающее решать задачи нацпроекта «Кадры», объединило более 1000 конкурсантов и экспертов из 15 стран, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как отметил губернатор региона Денис Паслер, это одно из ключевых мероприятий года, на котором определяются современные подходы к подготовке кадров для промышленности. В этот раз уральцы завоевали полный комплект медалей в основном зачете (золото, серебро и бронзу) и еще восемь медалей в демонстрационном зачете.
Например, в основном зачете в компетенции системы связи беспилотных авиационных систем первое место завоевал специалист уральского разработчика и производителя дронов «Лаборатории Будущего» Илья Давыдов. Представители региона проявили себя и в соревнованиях демо-формата, которые проводились в рамках чемпионата «Хайтек» впервые. Их целью было познакомить предприятия с чемпионатным движением. Соревнования проходили по укороченной программе. В секции «Инженерный дизайн CAD» золото и серебро завоевали мастера Уральского турбинного завода.
Полный комплект наград собрали уральцы в компетенции «Электромонтаж». Первое место у Екатеринбургского колледжа индустриальных технологий, второе — у Уральского политехнического колледжа — межрегионального центра компетенций, третье — у Уральского государственного колледжа им. И. И. Ползунова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.