Воронежская школьница пожаловалась Мизулиной, что учеников не пускают в туалет на уроках

Учителя ограничили выход в уборную якобы из-за того, что подростки бегают туда курить электронные сигареты.

Источник: Комсомольская правда

Екатерина Мизулина 17 ноября опубликовала в соцсетях порцию писем с жалобами от российских школьников — от Калининграда до Улан-Удэ — на то, что педагоги не хотят пускать их в туалет во время занятий. Одно из таких сообщений пришло главе «Лиги безопасного интернета» из Воронежа.

«Добрый вечер, Екатерина Михайловна! Обращаюсь к вам, как ученица 103-й школы Воронежа. Нас не отпускает на уроке в туалет педагог по алгебре и геометрии. Ее защищают тем, что, согласно регламенту нашего учебного заведения, после 6−7 класса детей можно не отпускать на уроке в туалет», — пишет девочка.

Также, по мнению подростка, «это нарушение законодательства РФ, ибо подвергает риску здоровье учащихся».

По словам школьницы, запрет появился после того, как администрация начала бороться с вейпами: вероятно, старшеклассники под видом похода в туалет бегают курить электронные сигареты. В итоге якобы пострадали все — даже те, кому действительно нужно по физиологической необходимости.

— Запретов на посещение туалетов во время уроков для учащихся нет. По опубликованному сообщению невозможно установить, о какой параллели или о каком педагоге идет речь, — уточнили в пресс-службе мэрии.

А Екатерина Мизулина написала у себя на канале в ответ на жалобы школьников так:

— Писем много — видимо, снова придется обращаться в прокуратуру по этой теме.

