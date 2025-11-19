Молдавский дизайнер участвовал в съемках голливудского блокбастера: Игнат Бербечь создал уникальные элементы знаменитого фильма «Хищник»

Молдаванин Игнат Бербечь стал одним из разработчиков футуристических пользовательских интерфейсов (FUI) для нового фильма студии 20th Century Studios — «Хищник: Планета смерти». Игнат Бербечь сотрудничал с компанией Perception, специализирующейся на визуальных эффектах и дизайне интерфейсов для кино.
Он создавал FUI для устройств вымышленной корпорации Weyland-Yutani, которые появляются на экране и используются персонажами фильма. Работа включала разработку интерактивных панелей, сенсорных экранов, голографических дисплеев и элементов управления сложной техникой, что придавало фильмам научно-фантастическую эстетику будущего.
Проект потребовал изучения современных технологий интерфейсов, а также прогнозирования, как они могут выглядеть через 50−100 лет. Игнат участвовал в создании более 30 уникальных экранов и интерфейсных элементов, которые будут использоваться на протяжении фильма.
FUI-дизайн — важная часть визуальной идентичности фильма: он помогает зрителям погружаться в мир будущего, делает действия персонажей более реалистичными и технологически убедительными. По словам создателей, сотрудничество с международными специалистами, такими как Игнат Бербечь, позволяет студии поддерживать высокий уровень инноваций и кинематографического качества.
Участие молдавского дизайнера в таком крупном проекте подчёркивает растущую роль специалистов из Молдовы на международной сцене кино и визуальных эффектов.
