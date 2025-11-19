Ричмонд
В центре Казани сносят десятиэтажный дом

Ранее «МК в Казани» опубликовал видеозапись демонтажа. Кадры сноса долгостроя — в нашем фоторепортаже.