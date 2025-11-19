В центре Казани сносят десятиэтажный дом

На улице Хади Такташа в центре Казани начали сносить долгострой. Объект расположен рядом с набережной озера Кабан неподалеку от нового здания театра имени Камала. Возведение этого 10- этажного дома стартовало более 15 лет назад, однако так и не было завершено. В середине прошлого десятилетия был разработан план достройки здания, но осуществить его тоже не удалось. Теперь здание сносят при помощи специальной техники.