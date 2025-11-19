Ричмонд
Управляющие компании Дона задолжали за электроэнергию более 63 миллионов рублей

В список должников попали 64 управляющие компании из разных городов области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области составлен антирейтинг управляющих компаний по итогам платежной дисциплины за III квартал 2025 года. Первую позицию в списке компаний-должников заняла ООО «Уютный мир» из Таганрога. За период в 30 месяцев компания смогла накопить задолженность по оплате электроэнергии более 3 млн рублей.

Антирейтинг от «ТНС энерго Ростов-на-Дону» включает 64 управляющие компании из Ростова-на-Дону, Батайска, Волгодонска, Таганрога, Шахт, Зверево, а также Аксайского, Красносулинского, Мясниковского, Октябрьского и Сальского районов.

Совокупный долг этих организаций за потребленную электроэнергию составляет свыше 63 миллионов рублей.

В топ-5 антирейтинга вошли:

1. ООО «Уютный мир» (г. Таганрог) — 3 102 млн руб. (29 мес.);

2. ООО «Батайский Управдом» (г. Батайск) — 4166 млн руб. (15 мес.);

3. ООО «Жилищник» (г. Ростов-на-Дону) — 2 125 млн руб. (14 мес.);

4. ООО «УК Континент» (г. Таганрог) — 2 525 млн руб. (14 мес.);

5. ООО «УК Возрождение-плюс» (г. Ростов-на-Дону) — 2 136 млн руб. (10 мес.).

Гарантирующий поставщик предупреждает жителей региона, что наименование управляющей компании не является гарантией ее добросовестности. Обещания комфорта и удобства могут обернуться низкими стандартами обслуживания и ускоренным износом общего имущества дома.

Проверить, входит ли ваша управляющая компания в антирейтинг и есть ли у нее долги за электроэнергию, можно на официальном сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».