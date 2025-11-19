В уфимскую больницу № 8 поступило новое современное оборудование

Стол для физиотерапии поступил в городскую больницу № 8 Уфы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Оборудование позволяет быстро и легко регулировать высоту ложа с помощью электропривода, питаемого от сети, и ручного пульта управления. Таким образом, врачи могут работать, не перегружая позвоночник, а пациент не испытывает дискомфорта.
Всего за год медицинские учреждения региона получат 99 единиц автотранспорта и более 4,5 тысячи единиц оборудования. Также планируется ввести в эксплуатацию 6 поликлиник, провести капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения, а также смонтировать 134 единицы модульных конструкций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.