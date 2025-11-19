В Самарской области предложили штрафовать за мусор на улицах и в парках

В Самарской области могут ввести штрафы за засорение улиц, парков и других общественных пространств. Соответствующий законопроект обсуждался на семинаре-совещании в Самарской губернской думе.
«Целью данных норм является обеспечение комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния муниципальных образований нашего региона», — заявил зампред комитета по ЖКХ Вячеслав Дормидонтов.
Инициатива предполагает установление административной ответственности за разбрасывание мусора в местах общего пользования. Предполагается, что штрафы будут применять за разбрасывание окурков, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора в скверах, на набережных и улицах. Рассматривать дела об нарушениях будут административные комиссии, а составлять протоколы — должностные лица органов местного самоуправления.
«Представители муниципалитетов в целом одобрили концепцию законопроекта. Однако есть опасения, что возникнут сложности, связанные с квалификацией этих нарушений и их фиксацией. Работа над законодательной инициативой будет продолжена», — отметили в губдуме.