В Самарской области предложили штрафовать за мусор на улицах и в парках

Инициатива предполагает установление административной ответственности за разбрасывание мусора в местах общего пользования. Предполагается, что штрафы будут применять за разбрасывание окурков, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора в скверах, на набережных и улицах. Рассматривать дела об нарушениях будут административные комиссии, а составлять протоколы — должностные лица органов местного самоуправления.