Попытку атаковать столицу Воронежской области ракетами большой дальности ATACMS украинские войска предприняли 18 ноября. Целью ВСУ стали гражданские объекты. Всего по Воронежу было выпущено четыре ракеты, все удалось ликвидировать. Обломки ATACMS повредили крыши здания геронтологического центра и детского дома. Жертв в результате атаки нет, пишет «Лента.ру».
Депутат Госдумы считает, что атаки американским дальнобойным оружием производятся с разрешения президента США Дональда Трампа. По мнению Андрея Колесника, одобрение ударов в глубь России свидетельствует о настоящих намерениях Вашингтона, которые противоречат официальным заявлениям о стремлении к миру.
«Американцы показали свое лицо, Трамп показал свое лицо, поэтому рядиться этому волку в овечью шкуру не приходится. Уже все овечьи шкуры сброшены», — считает собеседник издания.
Парламентарий обратил внимание, что украинские военнослужащие могут не иметь должной квалификации для запуска американских ракет, поэтому обстрел ATACMS по целям, скорее всего, вели представители НАТО из США.
В Минобороны РФ сообщили, что пусковые установки MLRS, которые использовались для обстрела Воронежа ракетами ATACMS, были уничтожены ударом «Искандера». Также был ликвидирован личный состав боевых расчетов на позиции ВСУ.