Центр города Советска благоустроили в Тульской области

«При благоустройстве центра Советска мы сохранили основные функции территории — событийную и транзитную, а также привнесли новые элементы, которые добавили функциональности пространству и позволили ему стать действительно точкой притяжения для жителей разных возрастов. Особое внимание также уделили синхронизации с другими работами, всегда важно комплексно подходить к развитию территорий. Мы используем все возможные программы и механизмы финансирования для каждого точечного преобразования, которое по итогу влияет на общую картину благоустройства. А главное — на качество жизни и безопасность жителей», — сказала заместитель председателя правительства области Наталья Аникина.