Центр города Советска благоустроили в Тульской области

Благоустройство центра города Советска завершили в Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищного хозяйства и благоустройства региона.
«При благоустройстве центра Советска мы сохранили основные функции территории — событийную и транзитную, а также привнесли новые элементы, которые добавили функциональности пространству и позволили ему стать действительно точкой притяжения для жителей разных возрастов. Особое внимание также уделили синхронизации с другими работами, всегда важно комплексно подходить к развитию территорий. Мы используем все возможные программы и механизмы финансирования для каждого точечного преобразования, которое по итогу влияет на общую картину благоустройства. А главное — на качество жизни и безопасность жителей», — сказала заместитель председателя правительства области Наталья Аникина.
Пространство площадью 1,42 га поделили на три функциональные зоны: центральную площадь, центральный сквер и пешеходную зону. Там установили стационарную сцену, беседки, городские качели, стенды с историей города и архивными фотографиями, детскую площадку, энергосберегающее освещение и видеонаблюдение. Также обновили остановочные павильоны, тротуары и пешеходные дорожки.
Во время работ привели в порядок и фасады зданий администрации и Дома культуры, провели капремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий и пешеходных зон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.