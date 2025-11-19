В городе Печора в Коми модернизировали библиотеку

Библиотека имени Владимира Александровича Русанова в городе Печора Республики Коми стала модельной при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципального района «Печора».
В учреждении провели ремонт, установили новейшую компьютерную и мультимедийную технику, включая интерактивную песочницу, брейн-ринг систему и многое другое. Вход в библиотеку теперь украшают уникальные фотообои, на которых запечатлены портрет Владимира Русанова и знаковые достопримечательности Печоры.
Благодаря сотрудничеству с домом-музеем им. В. А. Русанова из Орла в библиотеку поступили ценные издания, посвященные жизни и деятельности исследователя. Помимо этого, там появились книги научно-популярной и художественной литературы и издания по истории России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.