Для пенсионеров Белгородской области провели виртуальную экскурсию

Виртуальную экскурсию по усадьбе семьи Шолоховых организовали для подопечных отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального обслуживания населения Ровеньского района Белгородской области. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Экскурсия позволила посетителям окунуться в атмосферу жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова. Мероприятие организовали для расширения кругозора пожилых людей, приобщения их к культурному наследию России и предоставления возможности путешествовать, не выходя из стен учреждения.
В ходе виртуальной прогулки участники посетили дом-музей писателя, где воссоздана обстановка, в которой он жил и работал. Они увидели личные вещи Шолохова, его рабочий кабинет, библиотеку с редкими изданиями и фотографии, рассказывающие о его жизненном пути. Особый интерес вызвал рассказ о написании романа-эпопеи «Тихий Дон».
Виртуальная экскурсия продолжилась на территории усадьбы, где раскинулся сад с вековыми деревьями и цветущими клумбами. Экскурсовод рассказал об увлечении Шолохова охотой и рыбалкой, о его любви к донской природе, которая нашла отражение в его произведениях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.