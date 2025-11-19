Ричмонд
Авария на подстанции оставила Семенов без электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в городе Семенов Нижегородской области 19 ноября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в администрации округа, из-за технического сбоя отключилась одна из секций 10 кВ на одной из подстанций. По состоянию на 15:30 все социально значимые учреждения уже подключены к электроснабжению. «Восстановление подачи электричества для всех остальных потребителей планируется завершить к 17:00», — уточнили в районной администрации.

Напомним, что вечером 17 ноября без электричества остались жители микрорайона Верхние Печеры (Нижний Новгород). Электроснабжение было восстановлено за несколько часов.