Авария на подстанции оставила Семенов без электричества

Как сообщили в администрации округа, из-за технического сбоя отключилась одна из секций 10 кВ на одной из подстанций. По состоянию на 15:30 все социально значимые учреждения уже подключены к электроснабжению. «Восстановление подачи электричества для всех остальных потребителей планируется завершить к 17:00», — уточнили в районной администрации.