Трамвайную ветку до «Баскет-Холла» в Краснодаре построят до конца 2026 года

Первоначально по концессионному соглашению линию должны были довести до Немецкой деревни к концу 2024 года, до «Баскет-Холла» — к концу 2025-го, а весь проект завершить к концу 2026 года. По данным «Синары», график сдвинулся из-за нерешенных земельных вопросов. Не все участки, необходимые для прокладки путей, переданы застройщику. Ответственность за изъятие земли лежит на администрации Краснодара, которая ведет судебные разбирательства с собственниками.