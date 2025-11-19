В Москве откроется выставка «Правила игры: как спорт формировал культуру»

Экспозиция построена как игра, в которой зритель становится участником. По мере движения через зал можно пробовать разные виды активности — от древних игровых практик до современных спортивных симуляций. Внутри экспозиции — серия аттракционов и интерактивных зон, где спорт превращается в инструмент исследования самого себя.