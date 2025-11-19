В Москве откроется выставка «Правила игры: как спорт формировал культуру»

Открытие выставки «Правила игры: как спорт формировал культуру» состоится 26 ноября в креативном пространстве «Новый Манеж» в Москве. Мероприятие проводит благотворительный фонд Владимира Потанина при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в фонде.
Экспозиция построена как игра, в которой зритель становится участником. По мере движения через зал можно пробовать разные виды активности — от древних игровых практик до современных спортивных симуляций. Внутри экспозиции — серия аттракционов и интерактивных зон, где спорт превращается в инструмент исследования самого себя.
В экспозиции будут представлены артефакты из Олимпийской коллекции Владимира Потанина — одной из крупнейших частных коллекций, посвященных истории спорта. В состав раздела войдут олимпийские факелы, символизирующие ключевые этапы развития отечественного спорта и технологий. Посетители также увидят разработки участников акселератора SportTech Sk, объединяющего инновации в области спорта и киберспорта.
Выставка будет работать с 27 ноября по 4 декабря, вход свободный. А по выходным там будут проходить игры, медиаторские экскурсии, лекции и перформансы. Расписание событий и регистрация на них доступны на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.