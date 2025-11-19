В Иркутске продают раритетный Chevrolet Blazer 1992-го года выпуска. Продавец просит за него 1,05 миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, на машине стоит родная пятиступенчатая коробка передач, которая экономична в плане топлива. Также установлены оригинальные фары для дальнего света, а диски колес полностью восстановлены до первоначального состояния.