В Иркутске продают раритетный Chevrolet Blazer 1992-го года выпуска

Продавец просит за него 1,05 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продают раритетный Chevrolet Blazer 1992-го года выпуска. Продавец просит за него 1,05 миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, на машине стоит родная пятиступенчатая коробка передач, которая экономична в плане топлива. Также установлены оригинальные фары для дальнего света, а диски колес полностью восстановлены до первоначального состояния.

— На автомобиле нет ни капли ржавчины и ни единого следа ДТП. Внедорожник всю жизнь ездил только по городу, — заявляет владелец.

Машина прошла полное техобслуживание, осмотрены топливная система, стартер, генератор и подвеска. Поставлен новый кардан.

