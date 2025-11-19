В Ярославле объявили победителя этапа конкурса «Педагогический дебют»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» подвели 10 ноября в Ярославле. Он проводился в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте образования.
«В систему образования нашего региона ежегодно приходят молодые педагоги, для них нужно создавать широкий спектр возможностей для профессионального развития. “Педагогический дебют” зарекомендовал себя в качестве одной из площадок, позволяющей начинающим учителям, воспитателям и преподавателям в конкурсном формате попробовать свои силы, получить экспертную оценку авторитетных коллег и определиться с направлениями дальнейшего самосовершенствования», — отметил заместитель министра образования Ярославской области Александр Гудков.
За звание победителя регионального этапа боролись 36 педагогов из 12 муниципальных образований области. Среди конкурсантов было 8 воспитателей, 13 учителей, 3 педагога дополнительного образования детей, 12 преподавателей среднего профессионального образования. Стаж работы каждого из них — не более 5 лет.
Региональный этап конкурса проходил в два тура. В рамках первого педагоги представили жюри свое методическое портфолио, презентовали свой опыт работы и провели открытое занятие. По его итогам определились шесть финалистов. Во втором туре их ждали публичное выступление и круглый стол. Лучше всех с ними справилась учитель английского языка из Ростовского образовательного комплекса № 3 Елизавета Савельичева. Теперь ей предстоит представить регион на федеральном этапе конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.