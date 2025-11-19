В Ярославле объявили победителя этапа конкурса «Педагогический дебют»

Региональный этап конкурса проходил в два тура. В рамках первого педагоги представили жюри свое методическое портфолио, презентовали свой опыт работы и провели открытое занятие. По его итогам определились шесть финалистов. Во втором туре их ждали публичное выступление и круглый стол. Лучше всех с ними справилась учитель английского языка из Ростовского образовательного комплекса № 3 Елизавета Савельичева. Теперь ей предстоит представить регион на федеральном этапе конкурса.