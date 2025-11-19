Не дети и не животные. Выяснили, за что не готовы платить самарцы

Татьяна, домохозяйка: «Из глобального — хотели брать квартиру ребенку, “однушку”, но пока отложили эту идею, так как ипотека запредельных денег стоит. Да, очень жалеем, что не успели взять летом, до поднятия процента. Машину нужно бы менять, но тоже пока не меняем: хочется не “китайца”, а позволить можем только его. На продуктах и одежде не скажу, чтобы стали экономить. Может быть, в рестораны поменьше стали ходить. Заграница — пока только Турция, она недешевая, но соотношение “цена — качество”, на мой взгляд, здесь присутствует. Европу хотели бы, но очень дорого. Думали, ребенок пройдет в колледж на бюджет, но теперь льготников много, а количество мест сократили. Учится платно, примерно сто тысяч за год заплатили. К платным врачам как ходили, так и ходим. У большинства моих знакомых сейчас так. А каких-нибудь три-четыре года назад, в принципе, хватило бы и машину поменять, и может даже квартиру».