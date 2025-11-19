Не дети и не животные. Выяснили, за что не готовы платить самарцы

Многие самарцы, как и прочие жители России, заметили, что с начала 2025 года цены «очень подросли», причем практически на всё — тарифы ЖКХ, продукты питания, топливо, обувь и одежда… Рост доходов эту гонку пока не выигрывает. Естественно, в такой ситуации приходится экономить. Корреспондент samara.aif.ru решил выяснить — на чем?
На детях и животных не экономим
Россияне чаще всего экономят на отпуске и путешествиях, развлечениях, ресторанах и покупке одежды и обуви. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного летом одной из крупных финтех-групп. В исследовании приняли участие 3 000 человек со всей страны в возрасте от 18 лет. Они отвечали на вопросы о тратах и статьях расходов, на которых они предпочитали экономить с начала текущего года. Можно было выбирать несколько вариантов.
С начала года 55,8% россиян столкнулись с увеличением расходов. Остальные так не считают или затруднились с ответом. Чаще всего участники опроса отмечали рост цен на продукты питания, обувь и одежду, транспортные расходы, включая такси. Неудивительно, ведь топливо дорожает и тянеет за собой вверх другие цены.
Больше всего опрошенных указали, что экономят на отпуске и путешествиях — 60,8%. Походы в кафе, рестораны и развлечения сократили 56,4%. Меньше покупают одежды и обуви 46,3%.
Вещами, на которых россияне не готовы экономить, стали зоотовары — траты на них урезали только всего 11,3%, образование — 8,1% и детские товары — 6,5%. Логично, потому что детям и домашним питомцам очень трудно объяснить, почему они должны умерить свои аппетиты.
На вопрос о том, как они распорядились сэкономленными средствами, 26,2% ответили, что положили деньги в банк. Еще 14,4% вложились в инвестиции, валюту купили 11,3%, 7,6% вложились в недвижимость, 2,9% — в бизнес. Остальные 37,6% не предпринимали ничего, указали иные варианты ответа или затруднились.
«Коньяк пью старый, ем сыр с плесенью»
«АиФ — Самара» провел свой опрос — горожане рассказали, на чем вынуждены экономить. Некоторые отшучивались, вспоминая анекдот: «Жить стал хуже. Коньяк пью старый, ем сыр с плесенью, езжу на машине без крыши». Но в целом же практически все пришли к выводу, что тратят столько же, сколько и раньше, но вот позволить себе за эти деньги могут уже намного меньше.
Константин, IT-специалист: «Экономим на отдыхе. Цены на поездки, особенно зарубежные, улетели просто в какие-то неведомые дали. С квартирами вообще жуть, конечно, кто не успел купить, то всё, шансов почти нет — друг у меня, видимо, так всю жизнь будет на съемной квартире жить. Раньше жилье в новостройке стоило 2,3 млн рублей, например, в ЖК “Центральный”. И ипотека выходила в месяц 16 тысяч. И это не то что там “времена динозавров”, а всего-то 2019 год».
Юлия, pr-менеджер: «Еще и образ жизни изменился. Я как будто не стала экономить больше, чем раньше. Но из-за роста цен выбираю другие направления для путешествий, другие бренды автомобилей, другие варианты покупки жилья. Я не стала тратить на них меньше, просто не могу себе позволить то, что могла раньше. Конечно, сейчас я не покупаю машины и квартиры, но если б покупала, это был бы уже не Mini Cooper, а “китаец”, и не “двушка” на будущее ребенку, а студия, дай бог. И поеду я в Индию, как и раньше ездила — но если тогда можно было в теории рассматривать Испанию и ОАЭ, то теперь и в теории нельзя».
Татьяна, домохозяйка: «Из глобального — хотели брать квартиру ребенку, “однушку”, но пока отложили эту идею, так как ипотека запредельных денег стоит. Да, очень жалеем, что не успели взять летом, до поднятия процента. Машину нужно бы менять, но тоже пока не меняем: хочется не “китайца”, а позволить можем только его. На продуктах и одежде не скажу, чтобы стали экономить. Может быть, в рестораны поменьше стали ходить. Заграница — пока только Турция, она недешевая, но соотношение “цена — качество”, на мой взгляд, здесь присутствует. Европу хотели бы, но очень дорого. Думали, ребенок пройдет в колледж на бюджет, но теперь льготников много, а количество мест сократили. Учится платно, примерно сто тысяч за год заплатили. К платным врачам как ходили, так и ходим. У большинства моих знакомых сейчас так. А каких-нибудь три-четыре года назад, в принципе, хватило бы и машину поменять, и может даже квартиру».
Виталий, сотрудник банка: «Я не экономлю, просто и раньше особо не тратился, на еду только. Не трачу, потому что на большие покупки денег мало — машина, квартира, дача дорогие. То есть, деньги есть, но их мало, чтобы реально улучшить жизнь. Ипотека высокая, машины стоят от трех миллионов… Ну, а штаны у меня и так пока есть».
А жить на что?
«За последние пять лет фонд оплаты труда и налоги от него по ряду организаций выросли более чем в 1,5 раза. И если в нынешнем году мы рассчитывали средний доход от трудовой деятельности в 62 тысячи рублей, то в 2026 он составит уже 67 тысяч», — заявила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. А средняя зарплата в России в августе 2025 года составила 92,9 тысячи рублей. Наиболее высокие доходы получают трудящиеся в сфере финансов, добычи полезных ископаемых, информации и связи.