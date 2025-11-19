В Томске создают импортозамещающее устройство для систем связи нового поколения

«Совместно с АО “Решетнев” ученые ТУСУРа ведут разработку технических и программных решений реализации многолучевых бортовых АФАР (активная фазированная антенная решетка — прим. ТАСС) для систем связи нового поколения, поскольку таких рыночных решений с локализацией в нашей стране не существует. Проект также направлен на разработку компонентов АФАР — мелкосерийной технологии изготовления микросхем СВЧ на основе материалов арсенид и нитрид галлия, соответствующих стандартам и применимых в системах связи — в настоящее время в нашей стране также отсутствует данный класс микросхем с высокой линейностью и высоким КПД», — приводятся в сообщении слова ректора ТУСУР Виктора Рулевского.