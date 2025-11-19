В Рязани завершилась программа «Красная азбука предпринимателя»

Также владелец ИТ-компании «CHAT» Дмитрий Табаков рассказал об обязательной маркировке звонков для бизнеса и требованиях законодательства в этой сфере. Предприниматель Виталий Мягков продемонстрировал, как использовать искусственный интеллект в бизнес-процессах — от создания сайтов без программирования до внедрения чат-ботов и автоматизации взаимодействия с клиентами. В завершение курса все участники получили сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы.