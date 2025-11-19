В Рязани завершилась программа «Красная азбука предпринимателя»

Образовательная программа «Красная азбука предпринимателя» завершилась в центре «Мой бизнес» в Рязани. Ее организовывали в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса Рязанской области.
Это уже четвертый поток интенсива, который стал традицией для начинающих и действующих предпринимателей региона. В финальный день под руководством кандидата экономических наук Элегии Кистриной участники углубились в финансовую составляющую бизнеса: изучили методики построения финансовых планов и расчета ключевых показателей эффективности проектов. Генеральный директор бухгалтерской компании «Структура» Татьяна Романова осветила основы бухгалтерского учета. Участники узнали, как определять управленческую себестоимость, рассчитывать точку безубыточности и оценивать маржинальность проектов.
Также владелец ИТ-компании «CHAT» Дмитрий Табаков рассказал об обязательной маркировке звонков для бизнеса и требованиях законодательства в этой сфере. Предприниматель Виталий Мягков продемонстрировал, как использовать искусственный интеллект в бизнес-процессах — от создания сайтов без программирования до внедрения чат-ботов и автоматизации взаимодействия с клиентами. В завершение курса все участники получили сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.