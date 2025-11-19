Когда сдадут проблемный спорткомплекс «Казахстан» в Астане

Бекзат Тамшыбай отметил, что стадион им. К. Мунайтпасова рассчитан на 3600 мест и его реконструкция еще продолжается.
«На сегодня 80% работ проведены. Самая сложная часть была металлическая арка. Сейчас накрывают крышу. По плану — до конца декабря провести 95−96% строительных работ. В конце декабря планируется провести техническое открытие объекта. Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2026 года. Деньги на эти работы выделены», — сказал он.
По его данным, по спорткомплексу «Казахстан» завершены работы по забивке свай.
«Начали заливать фундамент. Средства по объекту в полном объеме имеются. Строительные работы идут по плану. Сдача в эксплуатацию — конец 2026 года — первый квартал 2027 года», — резюмировал он.
В июне 2025 года в Астане начали сносить СК «Казахстан» на правом берегу. Тогда как ранее аким города говорил о планах по его реконструкции.