Когда сдадут проблемный спорткомплекс «Казахстан» в Астане

Заместитель руководителя столичного управления физической культуры и спорта Бекзат Тамшыбай на заседании в маслихате 19 ноября 2025 года озвучил сроки сдачи в эксплуатацию спорткомплекса «Казахстан» и стадиона им. К. Мунайтпасова, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Бекзат Тамшыбай отметил, что стадион им. К. Мунайтпасова рассчитан на 3600 мест и его реконструкция еще продолжается.

«На сегодня 80% работ проведены. Самая сложная часть была металлическая арка. Сейчас накрывают крышу. По плану — до конца декабря провести 95−96% строительных работ. В конце декабря планируется провести техническое открытие объекта. Ввод в эксплуатацию — первый квартал 2026 года. Деньги на эти работы выделены», — сказал он.

По его данным, по спорткомплексу «Казахстан» завершены работы по забивке свай.

«Начали заливать фундамент. Средства по объекту в полном объеме имеются. Строительные работы идут по плану. Сдача в эксплуатацию — конец 2026 года — первый квартал 2027 года», — резюмировал он.

В июне 2025 года в Астане начали сносить СК «Казахстан» на правом берегу. Тогда как ранее аким города говорил о планах по его реконструкции.