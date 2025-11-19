Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские дорожники дежурят круглосуточно из-за температурных качелей

Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам.

Дежурство дорожных бригад в Нижнем Новгороде организовано в круглосуточном режиме в связи с температурными качелями. Об этом сообщили в городской администрации.

Перед заморозками дорожники обрабатывают магистрали противогололедными материалами, а в периоды оттепелей и дождей — откачивают воду с улиц. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам: мостам, спускам, магистралям с интенсивным движением, остановкам и переходам.

«Погода сейчас непредсказуемая: вчера был мороз, сегодня — дождь. Температура меняется, поэтому мы находимся на постоянном дежурстве, готовые вывести необходимую технику на улицы. Решения принимаем в зависимости от ситуации», — отметил дежурный мастер МБУ «РЭД» Андрей Колугер.

Напомним, первый снег выпал в Нижнем Новгороде 15 ноября.