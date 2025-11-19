Нижегородская мэрия объяснила введение штрафов для уличных музыкантов

Нижегородская мэрия отреагировала на критику по поводу введения штрафов для уличных музыкантов с 2026 года. В администрации подчеркнули, что город с его богатой историей и культурным наследием невозможно представить без творческой атмосферы, которую формируют, в том числе, и уличные исполнители.