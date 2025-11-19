Ричмонд
В Белгородской области в поселке Ракитное благоустроили Советскую площадь

Там провели озеленение и уложили тротуарную плитку.

Обновленное общественное пространство появилось в поселке Ракитное в Белгородской области. Работы провели в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ракитянского района.

На Советской площади уложили новую тротуарную плитку и газон, а также установили клумбы. Теперь там есть современная система полива растений, удобный пандус для маломобильных граждан, стильные фонари и малые архитектурные формы.

Общая площадь благоустроенной территории составляет 2750 кв. м. Теперь у жителей и гостей Ракитянского района появилось еще одно место для проведения досуга, встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.